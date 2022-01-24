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Общество24 января 2022 6:33

Горячая линия "122" в Орловской области перейдет в круглосуточный режим

Решение принято оперативным штабом из-за роста заболеваемости коронавирусом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Горячая линия 122 в Орловской области перешла в круглосуточный режим работы

Горячая линия 122 в Орловской области перешла в круглосуточный режим работы

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в круглосуточный режим работы перейдет линия "122". Такое решение принял оперштаб на внеочередном заседании, причина - рост заболеваемости коронавирусом.

Горячая линия стала функционировать по всей стране в период пандемии. По телефону можно обратиться, чтобы вызвать на дом врача, записаться на прививку от коронавируса или на диспансеризацию после болезни коронавирусом.

В настоящее время для колл-центра горячей линии подбирают и обучают новых специалистов, чтобы он мог полноценно функционировать в круглосуточном режиме.

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