Горячая линия "122" в Орловской области перейдет в круглосуточный режим

Горячая линия 122 в Орловской области перешла в круглосуточный режим работы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в круглосуточный режим работы перейдет линия "122". Такое решение принял оперштаб на внеочередном заседании, причина - рост заболеваемости коронавирусом.

Горячая линия стала функционировать по всей стране в период пандемии. По телефону можно обратиться, чтобы вызвать на дом врача, записаться на прививку от коронавируса или на диспансеризацию после болезни коронавирусом.

В настоящее время для колл-центра горячей линии подбирают и обучают новых специалистов, чтобы он мог полноценно функционировать в круглосуточном режиме.