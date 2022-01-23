В последнюю неделю января в Орле ожидается мороз, солнце и снегопады

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Последняя неделя января в Орле отметится по-настоящему зимней погодой. Ожидается и мороз, и солнце, и снегопады. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на рабочую неделю 24 - 28 января.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 24 января на термометрах от -8...-6 градусов. Облачно с прояснениями, ночью снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с, давление 756 мм рт.ст.

Во вторник 25 января холоднее: -11..-8 градусов. Облачно с прояснениями, снега не ожидается. Ветер утихнет до 1 м/с и сменит направление на западное. Давление опустится до 748 мм рт.ст.

В среду 26 января небо затянет тучами, пойдет снег. На термометрах -12..-5 градусов, ветер западный 2 м/с. Давление 744 мм рт.ст.

В четверг 27 января температура воздуха от -12 ночью до -8 днем. Пасмурно, снег. Ветер сменит направление на южное, скорость 4 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В пятницу 28 января ожидается сильный ветер и снегопад. Мороз от -11 в темное время суток до -3 градусов днем. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на выходных в Орле легкий мороз и снегопад.