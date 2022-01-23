В Орле гость ресторана отказался оплачивать счет и устроил дебош

В Орле росгвардейцы задержали буйного посетителя ресторана Фото: Архив "КП"

В Орле росгвардейцы задержали буйного посетителя ресторана. Мужчина отказался платить по счету и устроил дебош.

Местный житель проводил время в одном из заведений общепита в Заводском районе города. Он перебрал со спиртным и когда нетрезвому гостю принесли счет, платить тот наотрез отказался. 35-летний мужчина стал задевать посетителей, браниться и пытаться вовлечь окружающих в конфликт. Сотрудники ресторана нажали тревожную кнопку.

- Наряд Росгвардии прибыл по указанному адресу спустя несколько минут. Правоохранители задержали дебошира, которым оказался уроженец Орловской области. Для разбирательства и привлечения к ответственности мужчину передали в районный отдел полиции, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.