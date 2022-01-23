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Происшествия23 января 2022 9:06

В Орле гость ресторана отказался оплачивать счет и устроил дебош

Утихомиривать конфликтного посетителя пришлось росгвардейцам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле росгвардейцы задержали буйного посетителя ресторана

В Орле росгвардейцы задержали буйного посетителя ресторана

Фото: Архив "КП"

В Орле росгвардейцы задержали буйного посетителя ресторана. Мужчина отказался платить по счету и устроил дебош.

Местный житель проводил время в одном из заведений общепита в Заводском районе города. Он перебрал со спиртным и когда нетрезвому гостю принесли счет, платить тот наотрез отказался. 35-летний мужчина стал задевать посетителей, браниться и пытаться вовлечь окружающих в конфликт. Сотрудники ресторана нажали тревожную кнопку.

- Наряд Росгвардии прибыл по указанному адресу спустя несколько минут. Правоохранители задержали дебошира, которым оказался уроженец Орловской области. Для разбирательства и привлечения к ответственности мужчину передали в районный отдел полиции, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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