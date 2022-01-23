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Происшествия23 января 2022 8:39

На Комсомольской в Орле микроавтобус "Фольксваген" протаранил "Кадиллак"

Скорая увезла мужчину в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В ДТП пострадал один человек

В ДТП пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле микроавтобус "Фольксваген" протаранил внедорожник "Кадиллак". Водителя автобуса с места ДТП увезла скорая.

ДТП случилось на Комсомольской улице 21 января. Примерно в полдень 34-летний водитель выезжал с прилегающей территории на "Фольксвагене Транспортер" от дома №279. Он не пропустил "Кадиллак", который двигался по Комсомольской улице под управлением тридцатилетнего водителя со стороны Кромского шоссе. Машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель "Фольксвагена" получил телесные повреждения. Бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, поле осмотра и установки диагноза отпущен, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.