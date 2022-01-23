В Орле ушли на удаленку учреждения образования и культуры

Все учреждения образования и культуры в Орле перешли на дистанционный режим работы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле учреждения культуры и образования ушли на удаленный режим работы. Они закрыты на неделю, с 24 по 29 января, из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Как сообщили в администрации Орла, на дистанционную работу перешли общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции. За неделю все помещения в школах, домах творчества и других организациях обработают. Детские сады продолжат работу в прежнем режиме.

Ранее в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора в Орле 7 школ закрылись на карантин.