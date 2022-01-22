В ДТП на дороге "Орел-Тамбов" пострадал младенец

В ДТП на трассе "Орел-Тамбов" пострадал малыш Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На дороге "Орел-Тамбов" в столкновении двух легковых автомобилей пострадал младенец. Ребенок 2021 года рождения госпитализирован.

Автомобильная авария произошла утром 21 января, подробности озвучили в полиции. Около девяти часов 30-летняя женщина на отечественной "Двенадцатой" столкнулась с иномаркой "Хендаи", за рулем которой был 33-летний мужчина. Установлено, что оба водителя были трезвые. Они не пострадали, а вот малыш, ехавший в "Двенадцатой", травмировался.

- В результате ДТП ребенок 2021 года рождения с телесными повреждениями госпитализирован. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МО МВД России "Ливенский", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.