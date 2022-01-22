Орловская область вошла в число регионов-лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу

Орловская область - в числе регионов-лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область вошла в число регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В настоящее время коллективный иммунитет на Орловщине достиг 76,5%. Необходимо, чтобы он дошел до значения в 80%. В стране уже есть несколько регионов, в которых общая сопротивляемость к болезни превысила 80%. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.

В целом же по России коллективный иммунитет составляет 64,4%.

В Орловской области, по последним данным федерального оперштаба, более 418 тысяч человек прошли полную вакцинацию от ковида, первым компонентом привилось более 434 тысяч орловцев. Всего выявлено 73 510 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 67 830 жителей, умерло 1 595 человек.