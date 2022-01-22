В Орле на карантин закрыли несколько школ Фото: Архив "КП"

В Орле 7 школ закрылись на карантин. Из-за роста заболеваемости учащихся распустили по домам с 22 января.

Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков, который вышел в прямой эфир в соцсетях вечером 21 января. По словам главы региона наблюдается серьезный прирост заболевших. И согласно рекомендации Роспотребнадзора, закрыты на карантин школы № 17, 19, 21, 22, 24, 27, 50.

В ближайший понедельник состоится внеплановое заседание оперштаба, на котором будет рассматриваться вопрос перехода сотрудников на дистанционнный режим работы.