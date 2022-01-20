В Орле открылся первый меблированный шоу-рум

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20 января впервые в Орле презентовали шоу-румы для новых проектов компании «Орелстрой». Представители прессы посетили квартиры с отделкой класса комфорт+ в микрорайоне «Зареченский».

Шоу-рум в жилой недвижимости – это полностью готовый для проживания демонстрационный вариант квартиры с меблировкой и оснасткой, которые позволяют покупателям оценить преимущества планировочных решений в объектах класса комфорт.

Посещение демонстрационной квартиры дает полное представление о жилом пространстве, потому что позволяет оценить внутреннее помещение «вживую».

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В новом шоу-руме орловского кластера ГК «ОДСК», холдинга «Орелстрой», удалось создать домашний уют: покупатель приходит не к продавцу в офис, а скорее в свой будущий дом, «к себе в гости». Дизайн-проект, варианты функционального зонирования, стиль и меблировка разработаны на основании клиентских предпочтений, благодаря детальному изучению мнений и ожиданий покупателей. В итоге сформированный стиль можно определить как универсальный и функциональный минимализм, которым отличается современный подход к цветовой гамме и декору помещений.

Демонстрационные квартиры – это возможность будущим новоселам увидеть свое жилье в полностью готовом решении. Семья сразу может определиться, в какой комнате будет детская или спальня, а где будут встречать гостей. Шоу-румы представлены в нескольких дизайн-проектах и стилистических решениях меблировки. Совмещая различные элементы, цветовые сочетания, добавляя акценты, сотрудники компании создали возможность не только определиться с планировкой квартиры, но и с будущим стилем оформления дома.

В 2022 году ПАО «Орелстрой» планиует запуск нескольких проектов в микрорайонах «Болховский» и «Зареченский», среди которых ЖК «Цитрус».