Орловская область получит 8,8 миллиона рублей в текущем году благодаря приватизации. Регион продаст 24 объекта на электронных торгах.

19 января депутаты Орловского областного Совета на профильном комитете по бюджету обсудили план приватизации на 2022 год. Об этом рассказала руководитель Департамента государственного имущества Орловской области Ольга Платонова.

– В 2022 году ожидается получение дохода от приватизации государственного имущества в размере 8,8 млн рублей путём продажи на электронном аукционе, – подчеркнула руководитель Департамента. Среди 24 объектов: 13 электросетевого хозяйства, 9, строительство которых не завершено, а также 2 ветеринарных участка.