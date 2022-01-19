Двое молодых жителей Орла попались на краже колес из гаража

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские раскрыли кражу колес из гаража. На похищении попались двое молодых горожан: парни 2003 года рождения поживились комплектом шин на литых дисках стоимостью в 40 тысяч рублей.

Колеса пропали из гаража, расположенного в Северном районе города. Взломщики ломом повредили замок и забрали чужое имущество. Однако оперативникам удалось вычислить их. Как оказалось, оба нигде не работают. На момент задержания колеса орловцы успели продать, сейчас полицейские устанавливают кому. А молодых людей ждет суд.

- Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории областного центра, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.