Тесса и Патрикей: названы необычные имена, которые орловцы давали детям

К выбору имени для детей многие орловцы подходят с фантазией Фото: Ольга СУПОНЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал какие необычные имена жители региона давали в 2021 году детям. Это, например, Тесса и Патрикей.

Детский омбудсмен рассказал о самых популярных и редких именах в социальных сетях. Самыми популярными именами для девочек стали Мария, Анна, София, а для мальчиков Иван, Егор, Дмитрий и Артем.

Среди редких женских имен Луна-Миэль, Тесса, Савина, Неона. А среди мальчиков подрастают Патрикей, Леон, Эдмон, Авель.