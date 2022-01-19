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Общество19 января 2022 12:14

Тесса и Патрикей: названы необычные имена, которые орловцы давали детям

В 2021 году родители подошли с фантазией к выбору имен для малышей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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К выбору имени для детей многие орловцы подходят с фантазией

К выбору имени для детей многие орловцы подходят с фантазией

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал какие необычные имена жители региона давали в 2021 году детям. Это, например, Тесса и Патрикей.

Детский омбудсмен рассказал о самых популярных и редких именах в социальных сетях. Самыми популярными именами для девочек стали Мария, Анна, София, а для мальчиков Иван, Егор, Дмитрий и Артем.

Среди редких женских имен Луна-Миэль, Тесса, Савина, Неона. А среди мальчиков подрастают Патрикей, Леон, Эдмон, Авель.