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Спорт19 января 2022 12:07

Орловские лыжники завоевали медали на соревнованиях в Курске

Четыре спортсмена взяли золото
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив "КП")

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив "КП")

Орловские лыжники завоевали медали на соревнованиях в Курске. Четыре спортсмена взяли золото в возрастной категории "юниоры".

Лыжная гонка на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова объединила 190 спортсменов из разных регионов России. За победу поборолись лыжники из Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Смоленской областей. Орловским спортсменам удалось привезти домой высшие награды.

- В возрастной категории «юниоры» победителями стали Иван Ефанов, Полина Самойлова и Евгения Кульгина, а в женской гонке – Анна Золотухина, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.