Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив "КП")

Орловские лыжники завоевали медали на соревнованиях в Курске. Четыре спортсмена взяли золото в возрастной категории "юниоры".

Лыжная гонка на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова объединила 190 спортсменов из разных регионов России. За победу поборолись лыжники из Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Смоленской областей. Орловским спортсменам удалось привезти домой высшие награды.

- В возрастной категории «юниоры» победителями стали Иван Ефанов, Полина Самойлова и Евгения Кульгина, а в женской гонке – Анна Золотухина, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.