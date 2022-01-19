Орловский сенатор Владимир Круглый выступил за вакцинацию подростков от коронавируса

Владимир Круглый стал гостем прямого эфира на площадке ЦУР

Идею вакцинировать подростков от коронавируса поддержал сенатор от Орловской области Владимир Круглый. Мнение о том, что прививка необходима несовершеннолетним, Круглый высказал во время прямого эфира 19 января.

Эфир с участием сенатора состоялся на площадке ЦУР. Владимир Круглый отметил, что мутировавший штамм ковида - "омикрон" - сильнее поражает детей, чем предыдущие разновидности коронавируса. По мнению сенатора,вакцинация снизит риски заболевания среди несовершеннолетних.

Вакцинировать подростков предлагается "Спутником М". Как объяснил сенатор и заслуженный врач, вакцина мало чем отличается от "взрослого" "Спутника V" - в ней снижено число антигенов.

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