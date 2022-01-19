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Депутаты Орловского облсовета обсудили поправку к закону «О транспортном налоге». Она потребовалась из-за изменения статуса многодетной семьи.

На заседании по бюджету, налогам и финансам в Орловском областном Совете депутаты обсудили внесение изменений в 3-ю статью закона Орловской области. Об этом доложил руководитель Департамента ЖКХ региона Александр Грачев.

В прошлом году статус многодетной семьи изменился. Сейчас один из родителей многодетной семьи может платить транспортной налог по пониженной ставке.

Семьи, в которых трое или более детей, включая рожденных, усыновленных и тех, над кем установлена опека, либо оставшихся без попечения родителей смогут пользоваться налоговой льготой по транспортному налогу после внесения изменений в законодательство Орловской области.