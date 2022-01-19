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В Орловской области увеличили площадь жилья для детей-сирот. Теперь выдаваемое жилье должно быть от 28 до 45 квадратных метров. Этот вопрос подняли депутаты Областного Совета на заседании по бюджету, налогам и финансам 18 января.

Руководитель Департамента ЖКХ Орловской области Григорий Шайкин рассказал, что в текущем году на 163% увеличено финансирование на покупку жилья для детей сирот. Однако это может и не снизить большие очереди на приобретение квартир. Все зависит от того, какие цены будут установлены в 2022 году на жилье.

Григорий Шайкин отметил, что квартиры, площадью 33 квадратных метра, не являются минимальными по площади, а максимальная площадь увеличена до 45 квадратных метров. Руководитель Департамента сказал, что надеется на снижение очереди. Средняя стоимость квартиры по сегодняшним ценам – 3 миллиона 100 тысяч рублей.