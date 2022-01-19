Крайний срок продажи наступит в следующем году Фото: Архив "КП"

В Орле полгода не могут продать здание типографии «Труд». Сейчас пустующие помещения сдаются в аренду.

Вопрос о продаже здания подняли депутаты в Областном Совете на профильном комитет бюджету, налогу и финансам. Руководитель Департамента государственного имущества Ольга Платонова рассказала, что здание выставлено на продажу летом прошлого года, однако заявок на покупку не поступало.

На данный момент оказывается помощь в сдаче помещений для аренды. Руководитель Департамента заявила, что время для продажи еще есть.