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Экономика19 января 2022 10:17

В Орле полгода не могут продать здание типографии «Труд»

Сейчас помещения сдаются в аренду
Сергей Силаев
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Крайний срок продажи наступит в следующем году

Крайний срок продажи наступит в следующем году

Фото: Архив "КП"

В Орле полгода не могут продать здание типографии «Труд». Сейчас пустующие помещения сдаются в аренду.

Вопрос о продаже здания подняли депутаты в Областном Совете на профильном комитет бюджету, налогу и финансам. Руководитель Департамента государственного имущества Ольга Платонова рассказала, что здание выставлено на продажу летом прошлого года, однако заявок на покупку не поступало.

На данный момент оказывается помощь в сдаче помещений для аренды. Руководитель Департамента заявила, что время для продажи еще есть.