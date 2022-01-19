Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние сутки умер 1 человек от коронавируса. Заболело 195, выздоровело 66 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Орловской области 195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за время пандемии 72 990.

Выздоровело 66 человек за последние 24 часа. Число орловцев, победивших болезнь, – 67 680.

Умер 1 пациент. Всего коронавирус унес жизни 1 590 местных жителей.