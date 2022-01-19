В Орловской области осудят двоих сбытчиков за попытку продать 4 кило наркотиков

В Орловской области будут судить двоих сбытчиков за попытку продать почти 4 килограмма наркотиков. "Товар" так и не дошел до своего покупателя, оперативники вовремя пресекли попытку продажи.

В сговор о продаже запрещенных веществ фигуранты вступили в интернете. Они получили 3,9 килограмма наркотиков бесконтактным способом и готовились разместить партию по "закладкам". Но полицейские поймали несостоявшихся дилеров с поличным, крупная партия наркотического вещества хранилась в автомобиле. Сейчас расследование уголовного дела завершено

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.