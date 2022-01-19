400 тонн песка и соли высыпали за ночь на дороги Орла

Зимняя уборка продолжается Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Зимняя уборка города продолжается в Орле. За ночь на дороги высыпали больше 400 тонн пескосоляной смеси для борьбы с гололедицией, спецтехника сделала больше 300 рейсов.

О работе коммунальщиков рассказали в пресс-службе мэрии Орла. Сообщается, что в ночь на 19 января с улиц города вывезли рекордное количество снега - больше 5,7 тысяч кубометров. Работало больше сотни машин.

Днем же в уборке улиц задействовано 33 единицы техники, в ручном режиме с последствиями снегопада борются 62 человека.