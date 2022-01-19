Орловцам напомнили, что сосульки с кондиционеров и балконов нужно убирать самостоятельно

Сосульки с кондиционеров и балконов нужно убирать самим Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Городская администрация напомнила жителям Орла, что сосульки и наледь с балконов и кондиционеров нужно убирать самостоятельно. В случае, если лед упадет на голову пешеходу, ответственность будет лежать на собственнике.

- За содержание в чистоте крыш балконов или лоджий, поверхностей кондиционеров, оконных карнизов и иных элементов личного имущества отвечают собственники жилого помещения (ст. 210 Гражданского кодекса РФ; п. 3, 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ), - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Если сосульки образовались на крыше дома, козырьке подъезда нужно обратиться в управляющую компанию.