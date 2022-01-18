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Общество18 января 2022 12:57

Прокуратура подала в суд 56 исков о не обеспечении медикаментами маленьких орловцев с диабетом

Надзорное ведомство продолжает проверку
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области прокуратура направила в суд 56 исков о не обеспечении детей, больных диабетом, медикаментами. Ведомство продолжает проверять как соблюдаются права жителей региона с этим диагнозом.

Уже установлено, что осенью 2021 года детей-льготников вовремя не обеспечили медицинскими изделиями, в числе которых и тест полоски для определения уровня сахара в крови. Также не предоставили им расходники для инсулиновых помп. Первому зампреду регионального Правительства прокуратура внесла представление, в суд ушло полсотни исков: Департамент здравоохранения должен восстановить права детей с диабетом.

- Надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются, ситуация остается на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления прав всех граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Проверку, также, проводит следственный комитет и Росздравнадзор.