Прокуратура подала в суд 56 исков о не обеспечении медикаментами маленьких орловцев с диабетом

В Орловской области прокуратура направила в суд 56 исков о не обеспечении детей, больных диабетом, медикаментами. Ведомство продолжает проверять как соблюдаются права жителей региона с этим диагнозом.

Уже установлено, что осенью 2021 года детей-льготников вовремя не обеспечили медицинскими изделиями, в числе которых и тест полоски для определения уровня сахара в крови. Также не предоставили им расходники для инсулиновых помп. Первому зампреду регионального Правительства прокуратура внесла представление, в суд ушло полсотни исков: Департамент здравоохранения должен восстановить права детей с диабетом.

- Надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются, ситуация остается на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления прав всех граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.