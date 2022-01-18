Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел докупит технику для борьбы со снегопадами. На комплектующие для спецмашин потратят больше 4 миллионов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла. За указанную сумму планируется купить 7 насадок для трактора, который чистит городские улицы: это разбрасыватели песка и очистители.

Аукцион на закупку объявлен. Правда, поступят комплектующие только в феврале: в конце месяца станет известно, какая фирма поставит насадки. А сама поставка состоится в течение двух недель после заключения контракта.