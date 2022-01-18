Специалисты Орелэнерго оперативно восстановили энергоснабжение

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Орловские энергетики "Россети Центр" оперативно устранили масштабное технологическое нарушение, в результате которого днем 17 января без энергоснабжения осталась значительная часть города Орла и Орловского района. Благодаря слаженным действиям энергетиков свет в дома орловчан вернулся уже через 15 минут.

Отключение произошло по причине аварии в Советском районе г. Орла, где при производстве монтажных работ строительной организацией была повреждена высоковольтная воздушная линий 110 кВ Узловая - Советская-2".

Несмотря на то, что происшествие обошлось без жертв, был обесточен ряд подстанций - "Западная", "Биофабрика" и "Стрелецкая". В зону отключения попали более 35 000 человек и 46 социально-значимых объектов .

- Специалисты филиала "Россети Центр" - "Орелэнерго" оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию - уже через 15 минут повреждённая линия была выведена в ремонт, а все потребители перезапитаны по резервной схеме. В настоящее время служба безопасности Орелэнерго проводит проверку обстоятельств произошедшего, - отметил заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" Сергей Алёшин.