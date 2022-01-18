Фото: СУПОНЕВА Ольга Фото: Архив "КП"

В Орловской области из-за коронавируса 7 школьных классов находятся на карантине. Закрытых детских садов нет. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram 17 января.

Вместе с новой четвертью в школах пришли точечные карантинные мероприятия. При школах в дошкольных классах закрыта одна группа на карантин, а 7 школьных классов находятся в 5 школах региона.

Губернатор отметил, что помимо карантина по коронавирусу, подобные мероприятия есть и по гриппу.