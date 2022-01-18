За месяц в Орловской области выросли цены на бензин

В Орловской области снова подорожал бензин Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за месяц снова возросла стоимость бензина. О динамике цен на моторное топливо рассказал Орелстат.

Статисты представили информацию за весь 2021 год. Так, в декабре ценник вырос на все виды топлива кроме газового. Если в ноябре АИ-92 стоил в среднем 46,89 рубля за литр, то в декабре уже 47,27 рубля. АИ-95 подорожал с 50,54 рубля в ноябре до 50,98 в декабре. Дизтопливо тоже стало стоить дороже: в ноябре литр можно было залить в бак по цене 49,99 рубля в декабре уже 50,75 рубля. Газовое топливо осталось в прежнем ценовом диапазоне - 32,31 рубля.

А за год цены на топливо менялись так. Если в январе 2021 92-й бензин стоил 43,75 рубля, то к концу года ценник перешагнул порог в 47 рублей. 95-й продавался в начале года за 47,33 рубля, а к декабрю приблизился к 51 рублю. Дизтопливо перешагнуло пороги в 50 с половиной рублей, тогда как в начале года стоило чуть более 47 рублей. А газ до 32 рублей вырос в цене с 25.