В Орле за ночь 95 машин убрали 5 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле за ночь 95 машин убрали 5 тысяч кубометров снег. Израсходовано 193 тонны пескосоляной смеси.

Ночью убирали город 95 единиц техники, а утром в рейс вышло 30 машин. Об этом пишет пресс-служба администрации города Орла.

– Это 11 комбинированных дорожных машин, шесть фронтальных погрузчиков, четыре малогабаритных трактора для расчистки тротуаров, три самосвала и три трактора с пескоразбрасывателем, трактор со щёткой, трактор с прицепом и компрессор для ямочного ремонта, – сообщили в пресс-службе.

Задействован и ручной труд. С последствиями снегопадов справлялись 59 рабочих. Днем город очищают дворники управляющих компаний.