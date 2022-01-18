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Происшествия18 января 2022 6:57

В Орле сгорела баня

Пожар разбушевался на Стрелецкой улице
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле полыхала баня

В Орле полыхала баня

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Накануне в Орле сгорела баня. ЧП случилось днем 17 января на Стрелецкой улице.

Спасателям о происшествии сообщили около трех часов, на место прибыли пожарные из двух частей. К этому моменту густой дым валил из-под кровли, огонь вот-вот и перекинулся бы на жилой дом. Пламя потушили.

- В результате пожара в бане выгорело помещение парилки на 4 квадратных метрах. Причина пожара устанавливается специалистами, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии пострадало только имущество: обошлось без жертв.