В Орловской области подъезд к Мценску признали небезопасным

Дорожные условия на въезде в районный центр правилам безопасности не отвечают Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области полицейские проверили качество зимнего содержания дороги Южный подъезд к Мценску. Оказалось, что дорожные условия на въезде в районный центр правилам безопасности не отвечают.

Как обслуживается коммунальными службами этот участок, проверили сотрудники ГИБДД. Поводом для проверки стали аварии, происходившие в зимнее время.

- Недостатки выражены в виде колейности, снежного наката, наличия рыхлого снега на обочинах дороги. Указанные недостатки создают угрозу для безопасности дорожного движения и являются следствием некачественного зимнего содержания автодороги и отсутствия надлежащего контроля за выполнением работ со стороны обслуживающих организаций, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Проверка закончилась возбуждением административного дела. Юридическому лицу, ответственному за содержание дороги, также внесли представление с требованием создать безопасные условия для участников движения.