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Общество17 января 2022 16:06

В Орловской области 60 человек отравились алкоголем в прошлом году

55 отравившихся орловцев скончались
Сергей Силаев
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В Орловской области 60 человек отравились алкоголем в прошлом году. 55 отравившихся орловцев скончались.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области провело ряд проверок в отношении 138 субъектов. Специалисты взяли 445 проб алкоголя и проинспектировали 970,7 декалитров продукции, из которых 43 – импортные. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам проверки снято 52 партии алкоголя с истекшим сроком годности, объемом 1 105,4 литров. Также у продукции отсутствовали акцизные марки Российской Федерации.