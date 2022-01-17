В Орловской области 60 человек отравились алкоголем в прошлом году. 55 отравившихся орловцев скончались.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области провело ряд проверок в отношении 138 субъектов. Специалисты взяли 445 проб алкоголя и проинспектировали 970,7 декалитров продукции, из которых 43 – импортные. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам проверки снято 52 партии алкоголя с истекшим сроком годности, объемом 1 105,4 литров. Также у продукции отсутствовали акцизные марки Российской Федерации.