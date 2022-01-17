Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Во Мценске пожарные потушили жилой дом. Возгорание произошло на улице Ленина.

Сообщение на пульт спасателей пришло 15 января, около 10 часов утра. В доме выгорела парная комната, площадью 9 квадратных метров, а также предбанник. Его площадь – 15 квадратных метров. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники двух пожарно-спасательных частей потушили возгорание. Пострадавших нет. Размер ущерба и причина пожара в данный момент устанавливаются.