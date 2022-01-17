В Орловской области благоустроят не менее 106 дворовых территорий в текущем году. Об этом сообщил руководитель Департамента ЖКХ Орловской области Григорий Шайкин.

Работы ведутся в 38 муниципальных образованиях региона. Федеральным проектом установлена задача благоустройства 60 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Сейчас заключены контракты по 101 объекту. Соглашения с подрядчиками по всем территориям появятся к апрелю текущего года. На программу в 2022 году выделено 651,6 миллиона рублей.