В Орле "Рено" столкнулся с "Фольксвагеном" и столбом

"Рено" после столкновения с "Фольксвагеном" врезался в столб Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле неподалеку от гипермаркета "Лента" произошло ДТП с пострадавшим. На перекрестке столкнулись "Фольксваген" и "Рено", вторая иномарка к тому же протаранила бетонный столб.

Все произошло вечером 15 января. Картину произошедшего описали в ГИБДД.

- Водитель управлял транспортным средством "Фольксваген Гольф", он двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицына. В районе дома № 56 по Московскому шоссе при повороте налево допустил столкновение с автомобилем "Рено Логан", который двигался во встречном направлении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

После столкновения автомобиль "Рено" врезался в фонарный столб. Водитель "Фольксвагена" не пострадал, а вот 52-летний водитель "Рено" получил ранения.