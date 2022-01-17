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Общество17 января 2022 12:08

В Орле 17 января несколько улиц остались без электричества

Энергетики устраняют причины отключения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Заводской район Орла частично остался без электричества

Заводской район Орла частично остался без электричества

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Полтора десятка улиц в Орле остались без электроснабжения 17 января. Свет погас в домах и офисах жителей Заводского района.

Как сообщили в городской Администрации, технологическое отключение коснулось улиц Комсомольской, 1-й Посадской, Наугорского шоссе, Емлютина, Корчагина, Нормандии-Неман, Кромской, Гоголя, Маяковского, Зареченской, 1-й Пушкарной, Чайкиной, Авиационной, а также переулков Молодогвардейского и проезда Садовского.

Бригада "Орелоблэнерго" работает на месте.

Телефон диспетчера 55-35-14.