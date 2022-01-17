В Орловской области отремонтируют 49 общественных территорий. Об этом 17 января рассказали на заседании регионального правительства.

Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Они затронут 38 муниципальных образований и более половины жителей региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

По 33 дворам определены подрядчики. Все соглашения планируется заключить до 1 апреля 2022 года. Губернатор порекомендовал законтрактировать объекты до весны. Общий объем денежных средств, направленных на программу – 651,6 миллиона рублей.