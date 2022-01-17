Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье17 января 2022 11:33

В Орловской области за последние сутки умерло 5 человек от коронавируса

Заразилось 193, выздоровело 56 пациентов
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние сутки умерло 5 человек от коронавируса. Заразилось 193, выздоровело 56 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб.

В регионе зафиксировано 193 случая заражения за последние сутки. Общее количество положительных тестов составило 72 606.

Выздоровело 56 пациентов. Общее число орловцев, победивших вирус, – 67 553.

За сутки в Орловской области не справилось с болезнью 5 человек. Общее число смертей за время пандемии от коронавируса – 1 583.