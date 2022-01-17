Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние сутки умерло 5 человек от коронавируса. Заразилось 193, выздоровело 56 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб.

В регионе зафиксировано 193 случая заражения за последние сутки. Общее количество положительных тестов составило 72 606.

Выздоровело 56 пациентов. Общее число орловцев, победивших вирус, – 67 553.

За сутки в Орловской области не справилось с болезнью 5 человек. Общее число смертей за время пандемии от коронавируса – 1 583.