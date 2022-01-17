Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле полицейские раскрыли кражу с банковской карты. Женщина потеряла платежное средство и полторы тысячи рублей.

Орловчанка обратилась в отделение полиции и рассказала, что потеряла банковскую карту, а с ее счета начали списываться деньги. Она заблокировала платежное средство, но потеряла полторы тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оперативники возбудили уголовное дело и установили личность похитителя. Им оказался 40-летний орловец. Он признался, что оплатил покупки чужой картой в нескольких торговых точках.

Мужчину допросили как подозреваемого и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.