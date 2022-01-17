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Происшествия17 января 2022 10:12

Два человека травмировались в столкновении "БМВ" и "Хендаи" в Орле

Иномарки не поделили дорогу на Раздольной
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека травмировались в столкновении "БМВ" и "Хендаи" на Раздольной

Два человека травмировались в столкновении "БМВ" и "Хендаи" на Раздольной

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Два человека получили травмы в столкновении "БМВ" и "Хендаи" в Орле. Иномарки не разъехались на Раздольной.

Подробности аварии, случившейся в Северном районе города 15 января, рассказали в региональной Госавтоинспекции. Все случилось около десяти вечера.

- 36-летний водитель управлял транспортным средством "БМВ", двигался по улице Раздольной и в районе дома №10 допустил столкновение с автомобилем "Хендаи", под управлением 34-летнего водителя, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель "Хендаи" и пассажир, мужчина 36 лет, травмировались.