Два человека травмировались в столкновении "БМВ" и "Хендаи" в Орле

Два человека травмировались в столкновении "БМВ" и "Хендаи" на Раздольной Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Два человека получили травмы в столкновении "БМВ" и "Хендаи" в Орле. Иномарки не разъехались на Раздольной.

Подробности аварии, случившейся в Северном районе города 15 января, рассказали в региональной Госавтоинспекции. Все случилось около десяти вечера.

- 36-летний водитель управлял транспортным средством "БМВ", двигался по улице Раздольной и в районе дома №10 допустил столкновение с автомобилем "Хендаи", под управлением 34-летнего водителя, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель "Хендаи" и пассажир, мужчина 36 лет, травмировались.