Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле на текущей неделе привиться от коронавируса можно во всех районах города. Публикуем график работы пунктов вакцинации на семь дней.

Каждый день медики принимают граждан в пункте вакцинации в Многофункциональном центре на улице Ленина, дом 1. С понедельника по субботу с 9.00 до 20.00, в воскресенье – с 9.00 до 16.00.

В любой день недели с 12.00 до 19.00 вакцинироваться можно в ТМК «Гринн» на Кромском шоссе, дом 4, на первом этаже.

Привиться можно и в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета на площади Каменского, дом 1. С понедельника по субботу с 9.00 до 20.00, в воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Вакцина имеется в здании территориального управления по Северному району на Московском шоссе, 137. С понедельника по пятницу с 12.00 до 19.00, а в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00.

В будни с 10.00 до 14.00 можно поставить прививку на базе ж/д больницы на улице 3-ей Курской, дом 56, на втором этаже в кабинете 29, а на улице Московской, 67 в понедельник, среду и пятницу с 12.00 до 19.00.

В здании Автовокзала также делают прививки – улица Автовокзальная, дом 1. Во вторник и четверг с 12.00 до 19.00, а в субботу с 9.00 до 16.00, сообщает пресс-служба администрации города Орла.