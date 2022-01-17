Улицы Орла от снега расчищает 35 машин

Уборка города продолжается Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 17 января, на расчистку улиц Орла от снега вышло 35 коммунальных машин. Ночью их работало больше 80.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, коммунальщики сделали больше 200 рейсов. С улиц вывезли больше 3, 5 тысяч кубов снега.

- Сегодня днем в рейс вышло 35 спецмашин "Спецавтобазы" Это 16 комбинированных дорожных машин, восемь тракторов, шесть самосвалов, три погрузчика, а также компрессор и валочно-пакетирующая машина, - сообщили в мэрии.