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Общество17 января 2022 8:25

Улицы Орла от снега расчищает 35 машин

В ночь на 16 января коммунальщики сделали больше двухсот рейсов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Уборка города продолжается

Уборка города продолжается

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 17 января, на расчистку улиц Орла от снега вышло 35 коммунальных машин. Ночью их работало больше 80.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, коммунальщики сделали больше 200 рейсов. С улиц вывезли больше 3, 5 тысяч кубов снега.

- Сегодня днем в рейс вышло 35 спецмашин "Спецавтобазы" Это 16 комбинированных дорожных машин, восемь тракторов, шесть самосвалов, три погрузчика, а также компрессор и валочно-пакетирующая машина, - сообщили в мэрии.