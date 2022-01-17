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Происшествия17 января 2022 8:22

Орловец получил 250 часов обязательных работ по делу о наркотиках

Ранее судимый местный житель выращивал запрещенное растение
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловец получил 250 часов обязательных работ по делу о наркотиках. Ранее судимый местный житель выращивал запрещенное растение.

Правоохранителям поступила информация о том, что житель поселка Знаменка может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Данные подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

На приусадебном участке полицейские нашли 29 кустов запрещенного растения. Эксперты криминалистического центра установили, что растение, массой 2 килограмма 760 граммов, – наркотик.

Помимо этого, была найдена коробка с высушенной растительной массой. Исследование также установило, что вещество запрещенное.

Возбуждены два уголовных дела. Орловский районный суд вынес приговор – 250 часов обязательных работ и лечение от наркомании в специальном учреждении с дальнейшей медицинской реабилитацией.