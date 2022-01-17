Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле прошла благотворительная акция «Свет Рождественской звезды». Собранные средства пойдут на лечение двух девочек.

Мероприятие проходит в 18-ый год подряд. Оно нацелено на материальную и моральную поддержку детей с непростыми судьбами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Орла.

Акция всегда завершается концертом, а собранные средства идут на лечение. В этом году героинями «Звезды» стали две девочки – Надя и Виолетта.

– Заболевания 9-летней Надежды Колосовой и 10-летней Виолетты Абдурашитовой не являются страховыми медицинскими случаями, поэтому все расходы неподъёмной ношей лежат на плечах родителей. Сейчас, например, семьям нужно собрать порядка 130 тысяч рублей. Средства будут направлены на Бобат- и Войта-терапию для Нади и на видео-ЭЭГ мониторинг для Виолетты, – сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Сообщается, что орловцы собрали около 200 тысяч рублей. Остаток после курсов лечения и реабилитации направят другим нуждающимся детям.