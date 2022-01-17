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Происшествия17 января 2022 7:21

В Орле двое мужчин попались на краже продуктов

Росгвардейцы задержали их и доставили в полицию
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле двое мужчин попались на краже продуктов. Росгвардейцы задержали их и доставили их в полицию.

Росгвардейцы отреагировали на вызовы из супермаркетов на улицах Привокзальной и Октябрьской в Железнодорожном и Советском районах. Тревожные сигналы поступили между 9.00 и 11.00. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Выяснилось, что 43 и 39-летний местный житель не желали оплачивать покупки из корзины. Вместо этого, они спрятали украденное в карманах верхней одежды.

Двух орловцев задержали и передали в ближайшее отделение полиции.