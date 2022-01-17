Штаб родительского контроля заработал в Орловской области

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В Орловской области заработал штаб общественного родительского контроля. Его участники будут вести контроль за системой образования региона, в том числе, наблюдать за ее модернизацией.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Отмечается, что первое заседание состоялось еще в декабре. В состав штаба вошли родители, педагоги, представители общественных организаций. Всего 21 человек.

- Среди задач, которые предстоит решать с привлечением членов штаба – повышение комфортности среды в образовательных организациях, модернизация образовательной среды, реализации программы и контроля за ходом капитального ремонта (строительства) общеобразовательных организаций в 2022 году, обеспечение качественного горячего питания в школах, а также организация просветительской деятельности, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.