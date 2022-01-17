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Происшествия17 января 2022 6:22

Под Орлом рейсовый автобус угодил в кювет, госпитализирована пассажирка

Водитель не учел дорожные и погодные условия
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: предоставлено УМВД России по Орловской области

Фото: предоставлено УМВД России по Орловской области

Под Орлом угодил в придорожный кювет рейсовый автобус. В ДТП не обошлось без пострадавших: с травмами госпитализирована пассажирка "ПАЗа".

ДТП случилось в первой половине дня 15 января. Автобус ехал по маршруту "Мценск - Анахино", вез пассажиров из районного центра.

Фото: предоставлено УМВД России по Орловской области

Фото: предоставлено УМВД России по Орловской области

- В районе 25 км водитель не учел дорожные и метеорологические условия не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка 1978 года рождения, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Женщина в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.