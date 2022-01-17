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Общество17 января 2022 6:08

В Орловской области ожидается метель и шквалистый ветер

На дорогах снежные заносы и гололед
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле ожидается метель и сильный ветер

В Орле ожидается метель и сильный ветер

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Метель и шквалистый ветер обрушатся на Орловскую область в ближайшие сутки. Судя по прогнозам синоптиков, хорошей погоду в ближайшие сутки не назовешь.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 16 по 17 января небо над регионом пасмурное с прояснениями. Днем местами пройдет умеренный снег и метель. На дорогах снежные заносы. Ожидается сильный ветер с юг-запада. Его скорость составит 9-14 метров в секунду, а при порывах и 18 м/c. На термометрах от 0 до -5 градусов мороза.

В городе Орле днем умеренный снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха от 0 до -2 градусов. Давление низкое, 728 мм рт.ст.

В МЧС орловцев просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.