Фото: Instagram Юрия Парахина

В Орле на улице Ленина сломали три декоративные елки. Об этом сообщил мэр города в своем Instagram.

– Слов на такие случаи становится все меньше. Заявление в полицию написано. Но если есть желание у вандалов прийти с повинной головой – жду, – написал Юрий Парахин.

Улицу Ленина украсили декоративными елками и другими украшениями к Новому году. Три искусственных дерева пострадали от вандалов.

– Три елки сегодня ночью сломали. Зачем? – возмутился мэр.

Также градоначальник в своем Instagram рассказал, что елочную конструкцию уже восстановили. Деревья переставили так, чтобы не было пробелов. После уборки всех новогодних украшений будет ясно, подлежат ли восстановлению пострадавшие елки или нет.