Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 января 2022 11:25

В Орловской области за последние сутки умерло 3 человека от коронавируса

Заразилось 190, выздоровело 52
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние сутки умерло 4 человека от коронавируса. Заразилось 190, выздоровело 52. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

За последние 24 часа в Орловской области подтверждено 190 случаев заражения. Это значение меньше, чем накануне на единицу. Общее количество подтвержденных диагнозов в регионе – 72 413.

Количество победивших болезнь орловцев за сутки – 52. Это значение на 3 больше, чем днем ранее. Общее число закрытых анализов – 67 497.

Не справилось с болезнью 3 человека. Общее количество смертей от коронавируса в Орловской области за время пандемии – 1 578.