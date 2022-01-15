Переработку осуществляли четыре завода региона Фото: Сергей Силаев

В Орловской области переработано 1,9 миллиона тонн сахарной свеклы. На территории региона работу ведут четыре завода.

Департамент сельского хозяйства Орловской области сообщил, что по состоянию на 13 января 2022 года почти 2 миллиона тонн сахарной свеклы переработано. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Из свеклы урожая прошлого года выработано 293,3 тысяч тонн сахара. Три завода из четырех полностью закончили переработку прошлогоднего урожая, а один завершает.